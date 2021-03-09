ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Над США взорвался метеор. Мощность взрыва составила около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте

09.03.2021 14:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В это воскресенье, 7 марта, над Вермонтом, США, пролетел метеор. Проход через атмосферу спровоцировал взрыв мощностью около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом пишет Live Science.


Фото: pixabay.com

По данным НАСА, космический камень врезался в атмосферу на скорости около 68 000 км/ч. Он появился над северной частью штата как яркий огненный шар в 17.38 EST (01.38 ночи по минскому времени), незадолго до заката.

Основываясь на свидетельствах очевидцев, НАСА считает, что огненный шар впервые появился в 84 км над государственным лесом Маунт-Мэнсфилд к востоку от Берлингтона, крупнейшего города штата. Затем он продвинулся на 53 км на северо-восток к канадской границе, исчезнув на 53-м км над землей к югу от города Ньюпорт.

По данным НАСА, ударная волна возникла в результате разрушения метеора из-за атмосферного давления. Поскольку метеор размером с шар для боулинга двигался через атмосферу со скоростью, почти в 55 раз превышающей скорость звука, давление перед ним нарастало, а за ним образовывался вакуум. В конце концов, напряжение, возникшее из-за этой разницы, и привело к взрыву породы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Смартфон OnePlus 9 будет поставляться с зарядкой в комплекте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by