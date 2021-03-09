Над США взорвался метеор. Мощность взрыва составила около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте

Источник материала: Tut.by

В это воскресенье, 7 марта, над Вермонтом, США, пролетел метеор. Проход через атмосферу спровоцировал взрыв мощностью около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом пишет Live Science.



Фото: pixabay.com

По данным НАСА, космический камень врезался в атмосферу на скорости около 68 000 км/ч. Он появился над северной частью штата как яркий огненный шар в 17.38 EST (01.38 ночи по минскому времени), незадолго до заката.

Основываясь на свидетельствах очевидцев, НАСА считает, что огненный шар впервые появился в 84 км над государственным лесом Маунт-Мэнсфилд к востоку от Берлингтона, крупнейшего города штата. Затем он продвинулся на 53 км на северо-восток к канадской границе, исчезнув на 53-м км над землей к югу от города Ньюпорт.

По данным НАСА, ударная волна возникла в результате разрушения метеора из-за атмосферного давления. Поскольку метеор размером с шар для боулинга двигался через атмосферу со скоростью, почти в 55 раз превышающей скорость звука, давление перед ним нарастало, а за ним образовывался вакуум. В конце концов, напряжение, возникшее из-за этой разницы, и привело к взрыву породы.