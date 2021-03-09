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Пожарным пришлось спасать ослицу с помощью вертолета – видео
09.03.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Владелец ослицы по имени Оливия обратился к спасателям, когда не смог освободить животное - она была измождена после нескольких часов, проведенных в попытках освободиться самостоятельно.
Видео операции по спасению Оливии обнародовала Служба экстренной помощи провинции Мадрид. Вертолет, принадлежащий Специальной высотной группе по спасению (GERA), вызволил животное. Его можно видеть висящим в воздухе на специальной подвеске, которая спускается с вертолета.
Как сообщают местные СМИ, ветеринар ввел ослице мягкое успокоительное, чтобы ее можно было безопасно транспортировать. Оливия восстанавливается после спасательной операции и чувствует себя хорошо.
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