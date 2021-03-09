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Пожарным пришлось спасать ослицу с помощью вертолета – видео

09.03.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Владелец ослицы по имени Оливия обратился к спасателям, когда не смог освободить животное - она была измождена после нескольких часов, проведенных в попытках освободиться самостоятельно.

Видео операции по спасению Оливии обнародовала Служба экстренной помощи провинции Мадрид. Вертолет, принадлежащий Специальной высотной группе по спасению (GERA), вызволил животное. Его можно видеть висящим в воздухе на специальной подвеске, которая спускается с вертолета.

Как сообщают местные СМИ, ветеринар ввел ослице мягкое успокоительное, чтобы ее можно было безопасно транспортировать. Оливия восстанавливается после спасательной операции и чувствует себя хорошо.

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Группа по спасению провинции Мадрид спасли ослицу, которая застряла среди проводов и кустов ежевики в районе горного хребта Гвадаррама. Смотрите на видео, как...
 
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