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"Зависть к соседу и его корове": эксперт о причинах нападок Литвы на БелАЭС

09.03.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Зависть к соседу и его корове": эксперт о причинах нападок Литвы на БелАЭС

Политические утверждения Литвы о степени опасности БелАЭС никак не соотносятся с тем объемом разрешительных процедур и проверок, которые осуществлялись на атомной станции, отмечает собеседник Sputnik.

"И МАГАТЭ, и Евросоюз, и другие страны, которые давали оценку по трансграничной конвенции оценки различных техногенных рисков, они все БелАЭС давали зеленый свет, причем неоднократно. И только Литва фактически имеет политические претензии, связанные с тем, что нужно объяснять собственным избирателям, почему Литва от атомной энергетики после развала Советского Союза сама добровольно отказалась, чем элиты страны обрекли Литву на импорт электроэнергии", ― рассуждает Анпилогов.

Претензии, которые литовская сторона регулярно озвучивает в адрес белорусской атомной станции, выглядят все более абсурдными, и сама Литва все больше ставит себя в глупое положение, говорит эксперт и объясняет, почему. 

© AP / Aksana Manchuk
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"Такие же энергоблоки, как на Островецкой АЭС, ставятся по всей европейской территории Российской Федерации, и нельзя сказать, что эти электростанции каким-то образом отличаются от БелАЭС. Но если Литва начнет раздувать этот сюжет о бойкоте всех реакторов российской сборки, то станет вообще дурацкий вопрос: такие реакторы стоят в Чехии, Венгрии, Болгарии, причем предыдущего поколения и с меньшим количеством систем безопасности. И такие же реакторы стоят в Финляндии, откуда Прибалтика выстраивала морские кабели, чтобы брать оттуда электроэнергию", ― рассказывает Анпилогов.

Нынешнюю позицию Литвы в отношении БелАЭС, по мнению эксперта, "нужно высвечивать ― что она непоследовательна, противоречива, политизирована и не имеет никакого отношения ни к технике, ни к безопасности, ни к атомной энергии".

"Это просто зависть к более успешному соседу, который решил проблему в своей электроэнергетике . Сейчас Беларусь получит громадное экономическое преимущество перед Литвой и будет его использовать", ― резюмирует Анпилогов.

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Почему Литва продолжает озвучивать претензии к БелАЭС, идущие вразрез с  выводами МАГАТЭ и данными других международных проверок о безопасности атомной станции...
 
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