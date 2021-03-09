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Ревнивая Бузова набросилась на партнершу экс-бойфренда

09.03.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова не перестает создавать новые инфоповоды: на этот раз звезда "Дома-2" резко высказалась в сторону коллеги экс-бойфренда Дарьи Палей.

В январе 2021 года Бузова положила конец своей истории любви: звезда рассталась с бойфрендом – блогером Давидом Манукяном, обвинив его в изменах и рукоприкладстве. Певица посоветовала поклонникам отписаться от бывшего, но, судя по всему, продолжила следить за ним и его коллегой по шоу "Танцы со звездами".

Теперь же Бузова обнаружила, что Палей заблокировала ее в Instagram, и буквально набросилась на партнершу экс-возлюбленного: звезда "Дома-2" опустилась до оскорблений в сторону танцовщицы.

"Циклично. Все те, кто спят с моими мужчинами, – меня блокируют", – написала звезда на своей странице, сопроводив пост смеющимися смайликами. Правда, после этого удалила свой "мыслительный порыв".

В то же время бывший бойфренд Бузовой отказался объединяться с ее экс-супругом, но заинтересовался предложением ее друга Филиппа Киркорова поехать на "Евровидение".

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"Поющая ведущая" не перестает удивлять поклонников: звезда публично "разоблачила" танцовщицу после своей блокировки в соцсетях.
 
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