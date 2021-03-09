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Брестские десантники совершили переброску в Россию

09.03.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 9 мар – Sputnik. Бойцы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады примут участие белорусско-российских учениях в Ульяновске, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

В частности, белорусские и российские десантники отработают действия при подготовке и проведении миротворческой миссии в составе коллективных сил. Как ожидается, подразделения будут осуществлять поисковую миссию на вертолетах. А также во время "боевой" части осуществят десантирование посадочным и штурмовым способами.

Отрабатываемые задачи послужат отработать единые взгляды и методы действий при проведении совместных учений. А также определить наиболее эффективные и целесообразные действия командиров.

С 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский также развернутся военные маневры. В совместных тактических учениях кроме белорусских военных, примут участие 90 бойцов Черноморского гвардейского десантно-штурмового полка. От Беларуси участие в операции примет свыше 400 человек и около 100 единиц техники.

Ранее брестские бойцы отработали действия по отражению воздушных ударов и нападении диверсионно-разведывательных групп условного противника. Всего участие в маневрах приняли две усиленные роты и около 30 единиц специальной техники. Действия десантников были предусмотрены первым этапом проверки боеготовности Вооруженных сил, которая началась 25 января 2021 года. Практические занятия в зимних условиях проходили на полигонах, лесах и населенных пунктах по всей Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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