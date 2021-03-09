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После выхода фильма о роскоши Лукашенко принял с докладом главу КГБ

09.03.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня во Дворце независимости прошла встреча Александра Лукашенко и главы КГБ Ивана Тертеля.

После выхода фильма о роскоши Лукашенко принял с докладом главу КГБ

По информации пресс-службы Лукашенко, ему была доложена тематика текущей работы спецслужбы, а также «ситуация в сфере национальной безопасности и защиты конституционного строя».

Напомним, о появлении фильма о роскоши Лукашенко анонсировал 5 марта во время посещения Минского мотовелозавода, назвав его лживым.

Он пообещал, что в скором времени Комитет госбезопасности «расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластита. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы».

 
 
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Сегодня во Дворце независимости прошла встреча Александра Лукашенко и главы КГБ Ивана Тертеля.
 
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