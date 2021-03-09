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Посол Мезенцев не хочет встречаться с белорусской оппозицией

09.03.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил о попытке представителей белорусской оппозиции выйти с ним на контакт и объяснил причины своего отказа.

Посол Мезенцев не хочет встречаться с белорусской оппозицией

По словам дипломата, просьбу о встрече представители белорусской оппозиции направляли ему лично. «Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого Координационного совета с Российской Федерацией», — заявил он в интервью телеканалу РБК.

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», — пояснил Мезенцев причину отказа от общения.

Представители созданного по инициативе Светланы Тихановской Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране неоднократно заявляли о желании вступить в контакт с российскими властями.

Так, вскоре после президентских выборов в Беларуси, которые прошли 9 августа прошлого года, член президиума КС, спикер штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила в интервью РИА Новости, что сторонникам перемен важно сохранять партнерские отношения с Россией.

20 августа еще один член президиума КС, экс-чиновник и дипломат Павел Латушко подтвердил, что Координационный совет готов к контактам с РФ.

26 августа нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая также входит в президиум КС, выступила за привлечение помощи России в разрешении ситуации в Беларуси.

На пресс-конференции 7 сентября Латушко заявил, что КС «планирует поддерживать контакты с Европейским союзом и будет инициировать контакты с Россией и США». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что официальная Москва не будет контактировать с КС.

«Нет, контактов [с официальной Москвой] у них не было, — говорил он. — Решением Конституционного суда [Беларуси] самопровозглашенный орган (Координационный совет. — БелаПАН.) был признан незаконным, неконституционным. Поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи быть не может».

25 ноября Латушко в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что КС неофициально общается с представителями российской власти, несмотря на то что официальные контакты с ними установить не удалось из-за позиции РФ. «Я не могу назвать фамилии, но действительно мы имеем диалог на достаточно высоком уровне. Вместе с тем официальных контактов нет», — сказал член президиума КС.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России назвал эти слова Латушко ложью.

«Мне только что показали кусочек из этого интервью. Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы. Заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но контакты — на достаточно высоком уровне. Спекулирует на тему, будет ли дозволено мне об этом сообщить белорусским друзьям. Хочу очень коротко ответить на этот вопрос: это полная ложь. Это лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру», — сказал российский чиновник.

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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил о попытке представителей белорусской оппозиции выйти с ним на контакт и объяснил причины своего отказа.
 
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