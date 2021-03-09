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Максиму Знаку вновь продлили срок содержания под стражей

09.03.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Срок содержания под стражей в СИЗО юриста Максима Знака продлен еще на два месяца — до 9 мая, сообщил БелаПАН его адвокат Дмитрий Лаевский.

Максиму Знаку вновь продлили срок содержания под стражей

При этом, по словам защитника, оснований для содержания Знака под стражей нет. «Мы наблюдаем ту же ситуацию, что и ранее. Основания для содержания под стражей не подтверждены, — отметил Лаевский. — Это значит, должно подтверждаться, что, находясь на свободе, человек может попытаться скрыться или как-то помешать расследованию. Но таких оснований нет, не было и появиться не могло, потому что Максим все это время находится в следственном изоляторе».

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года спустя месяц после президентских выборов. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

10 февраля Знаку предъявлено еще два обвинения: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным.

 
 
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Срок содержания под стражей в СИЗО юриста Максима Знака продлен еще на два месяца — до 9 мая, сообщил БелаПАН его адвокат Дмитрий Лаевский.
 
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