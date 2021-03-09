Поставщики сети «Домашний» жалуются, что хозяева перестали выходить даже на связь, и просят регуляторов принять меры

Источник материала: Onliner

Несколько крупных поставщиков (BAT, Coca Cola, «Минск-Кристалл» и другие) собрали СМИ для выноса сора из торговой избы. Всем им должна сеть «Домашний». Предполагаемый хозяин сети, бизнесмен Иван Березовский, перестал выходить на связь. А сам «Домашний» затеял путаную систему реорганизации, в том числе с юрадресом на Кипре. Собрание похоже на публичные похороны, но для поставщиков это означает прощание с деньгами.

— Мы позволили себе такой формат, потому что исчерпали традиционные средства. А сама сеть пользуется своеобразными инструментами, — сообщил замдиректора по юридическим вопросам British American Tobacco Сергей Красовский.

Кратко: с сентября у сети начались проблемы с выплатой некоторым поставщикам, в начале года эти проблемы приняли валообразующий характер. Сеть перестала платить, выходить на связь и сегодня отказывается возвращать не только деньги, но и остатки товара вместе с торговым оборудованием. Только у Coca Cola там зависли 80 холодильников и сотни единиц торгового оборудования.

— С «Домашними» мы работаем много лет. И с начала первых просрочек пытались найти выходы. Нам отвечали, что сеть ищет инвестора, и обещали разрешить ситуацию. Но прошел январь — и ничего. Более того, Иван Березовский перестал поднимать трубку, — уточнил Красовский.

Представитель BAT утверждает, что сложившаяся ситуация не имеет отношения к предпринимательским рискам, и называет это «затягиванием/срывом погашения долга»:

— Сеть «Домашний» — это десять юрлиц, которые управляются аутсорсинговой компанией. Это снижает возможность привлечения к субсидиарной ответственности. 23 февраля оказалось, что одного из юрлиц, крупного должника («Гамма ритейл»), реорганизуют в 16 новых юридических лиц. Это классика срыва.

Согласно открытым источникам, сумма приказных производств в отношении сети «Домашний» с декабря 2020 года составляет более 3,5 млн рублей, с декабря 2020 года было подано более 200 заявлений о возбуждении приказного производства; возбуждено три исполнительных производства на сумму 6,2 тыс. рублей.

В общем, поставщики «Домашнего» волнуются по поводу возврата своих ресурсов, а также бездействия регулятора, потому что если другие сети начнут работать таким же образом, то рынок может ждать встряска.