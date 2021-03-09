ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ActiveCloud масштабировал облако для крупного бизнеса

09.03.2021 14:55 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

ActiveCloud масштабировал облако для крупного бизнеса

Облачный провайдер ActiveCloud внимательно следит за качеством предоставляемых услуг, проводит постоянную модернизацию оборудования, расширение облачных ресурсов, обновление ПО на стороне IT-инфраструктуры провайдера.

Теперь он расширил облачные ресурсы и обновил стек продуктов Veeam и VMware, на базе которых построена облачная платформа E-Cloud. Обновление включает переход к последним стабильным версиям компонентов программного обеспечения.

«В течение 2020 года мы отмечали рост спроса на облачные услуги, связанные в первую очередь с активным переходом на удаленную работу и переводом проектов в онлайн-формат, увеличением количества пользователей онлайн-сервисов.

Чтобы обеспечить комфортную работу пользователей в облаке, было принято решение о масштабировании нашего облака E-Cloud на 200%. Также модернизация включала в себя обновление используемого стека продуктов Veeam и VMware до последних версий. Она существенно расширила объем сервисов, доступных клиентам E-Cloud.

Проведенные обновления ПО и масштабирование облачных ресурсов позволят улучшить качество и безопасность предоставления услуг для наших клиентов», — отмечает Роман Белый, менеджер по облачным продуктам ActiveCloud.

Группа компаний ActiveCloud — один из ведущих облачных провайдеров, который оказывает услуги в странах СНГ, Европы и Азии. Компания специализируется на построении инфраструктур в облаке, обеспечении отказоустойчивости, безопасности и предоставлении различных облачных сервисов для бизнеса. Клиенты ActiveCloud используют ресурсы 8 дата-центров мирового уровня в Беларуси, России и Литве.

Если Вы хотите протестировать облако E-Cloud или получить консультацию специалистов компании, оставьте заявку на бесплатный тест:

sales@activecloud.by

+375 17 308 2222

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Облачный провайдер ActiveCloud внимательно следит за качеством предоставляемых услуг, проводит постоянную модернизацию оборудования, расширение облачных ресурсов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: Тысячи белорусов благодарят МОК за принципиальное решение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by