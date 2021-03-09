ActiveCloud масштабировал облако для крупного бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Облачный провайдер ActiveCloud внимательно следит за качеством предоставляемых услуг, проводит постоянную модернизацию оборудования, расширение облачных ресурсов, обновление ПО на стороне IT-инфраструктуры провайдера.

Теперь он расширил облачные ресурсы и обновил стек продуктов Veeam и VMware, на базе которых построена облачная платформа E-Cloud . Обновление включает переход к последним стабильным версиям компонентов программного обеспечения.

«В течение 2020 года мы отмечали рост спроса на облачные услуги, связанные в первую очередь с активным переходом на удаленную работу и переводом проектов в онлайн-формат, увеличением количества пользователей онлайн-сервисов.

Чтобы обеспечить комфортную работу пользователей в облаке, было принято решение о масштабировании нашего облака E-Cloud на 200%. Также модернизация включала в себя обновление используемого стека продуктов Veeam и VMware до последних версий. Она существенно расширила объем сервисов, доступных клиентам E-Cloud.

Проведенные обновления ПО и масштабирование облачных ресурсов позволят улучшить качество и безопасность предоставления услуг для наших клиентов», — отмечает Роман Белый, менеджер по облачным продуктам ActiveCloud.

Группа компаний ActiveCloud — один из ведущих облачных провайдеров, который оказывает услуги в странах СНГ, Европы и Азии. Компания специализируется на построении инфраструктур в облаке, обеспечении отказоустойчивости, безопасности и предоставлении различных облачных сервисов для бизнеса. Клиенты ActiveCloud используют ресурсы 8 дата-центров мирового уровня в Беларуси, России и Литве.

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