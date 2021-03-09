Она помогала раненым: Александру Потрясаеву сначала пытали на Окрестина, а теперь судят

Дело ведет судья Ольга Малашенко. Сторону гособвинения представляет помощник прокурора Федор Синицкий.





Согласно обвинению, Александра Потрясаева в ночь с 9 на 10 августа и в последующие дни приняла активное участие в "массовых беспорядках", а также в заранее спланированных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти: с группой лиц по предварительному сговору блокировали движение транспорта, возводили баррикады, уничтожали тротуарную плитку, использовали петарды, факелы и иные предметы.





Также обвинение считает, что политзаключенная призывала людей к сопротивлению, сама активно оказывала неповиновение представителям власти.





Девушка была задержана 16 октября 2020 года.





Александра Потрясаева свою вину не признала, суду пояснила, что информацию узнавала в телеграм-каналах, в том числе в телеграм-канале, который нельзя называть. Прочитала, что людям нужна медицинская помощь, поехала после работы на пересечение улиц Беды, Богдановича, Сурганова, чтобы оказать такую помощь. На месте не видела сотрудников милиции, требований о прекращении незаконного мероприятия не слышала.





Видела, что там было около 50 человек, которые возводили баррикады, но не видела поджогов, погромов, чтобы люди бросали различные предметы.





Обвиняемая понимала, что мероприятие несанкционированное, к нему не присоединялась, но осталась, чтобы оказать помощь пострадавшим.





Говорит, что дорога была перекрыта до ее прихода, домой уехать не могла – транспорт не ходил и было страшно.





На вопросы защиты Александра Потрясаева пояснила, что лозунгов не выкрикивала, участия в мероприятии не принимала, оказывала медицинскую помощь людям возле лестницы – обрабатывала раны, давала обезболивающие.





Утверждает, что сотрудников милиции не видела, не слышала, чтобы они требовали разойтись, все время находилась на месте оказания помощи. Отходила ненадолго, чтобы выбросить мешок с мусором.





Обвинение утверждает, что у Александры Потрясаевой была металлическая палка. Политзаключенная сказала, что подняла ее и выбросила, никаких действий ни с мешком, ни с палкой не осуществляла.





Другие люди обсуждали, что делать дальше, общались между собой. В ее присутствии свето-шумовые гранаты не применялись, баррикады уже были возведены.





Защитник просил приобщить к материалам дела коллективное письмо и характеристику личности подзащитной с работы, а также гарантийное письмо. Суд ходатайство удовлетворил.





Кто такая Александра Потрясаева

Александра Потрясаева родилась в деревне Вилейского района, в 6 лет стала круглой сиротой. Воспитывалась в Чурлинском учебно-педагогического комплексе.





В ночь с 10 на 11 августа она была задержана в Минске. Девушка вышла на улицу с намерением оказывать помощь пострадавшим от действий силовиков, поэтому взяла с собой респираторы, бинты и перекись.





Попала под обстрел и облаву, пыталась убежать, но наткнулась на ОМОН. Три дня находилась в изолятора на Окрестина, где пережила пытки: избиения, унижения, оскорбления, ее угрожали изнасиловать.





По ее рассказам, ее заставляли раздеваться, вставать на растяжку и при этом без остановки избивали, причем избиением занималась женщина. Затем ее отпустили.





После Окрестина у нее были сильно травмированы связки в результате избиений (в последствии был наложен гипс). Ее подруга убедила девушку обратиться к врачу и попытаться подать заявление в Следственный Комитет, но девушкам отказали в приеме заявления.





Известно, что задержана Александра была 16 октября 2020 года. Ей предъявили обвинение по статье 293 Уголовного кодекса ("Массовые беспорядки"). Сейчас находится в СИЗО-1 в Минске.