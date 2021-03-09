Модульный пистолет Лебедева прошел госиспытания

Источник материала: Tut.by

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разрабатываемый группой компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил государственные испытания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Калашникова».



Модульный пистолет Лебедева. Фото: Калашников. Media

«В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка перспективного пистолета под патрон 9×19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь», — проинформировали в пресс-службе.

Командование Росгвардии высоко оценило новый пистолет.

«Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом», — привели в пресс-службе слова заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Алексея Беззубикова.

Государственная комиссия утвердила результаты государственных испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардии, добавили в пресс-службе.

Предполагается, что интерес к новому пистолету проявят и другие силовые структуры. «Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», — процитировали в пресс-службе генерального директора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.

Модульный пистолет Лебедева

МПЛ разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, оснащенном приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего.

Как отметили в «Калашникове», пистолет обладает высоким модернизационным потенциалом: в частности, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы.

Ранее государственные испытания в интересах МВД успешно завершил ПЛК — компактный пистолет Лебедева.