На пустыре возле Triniti и 4-й городской больницы купили участок за 120 тыс рублей. Что там будет?

Источник материала: Tut.by

На пустыре на проспекте Янки Купалы возле 4-й городской больницей и ТРК Triniti в Гродно возведут большой частный медцентр. Право аренды на эту землю выкупили на открытом аукционе во вторник, 9 марта, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Вечерний Гродно

Находится эта земля возле дороги на проспекте Янки Купалы со стороны 4-й городской больницы. Сейчас это обычный пустырь, к тому же относящийся к сельхозземлям. Но в скором времени тут начнут возводить «объект для оказания медицинских услуг». Размер надела — более 65 соток. Как сказано в условиях торгов, будущий объект должен быть не выше 20 метров.

Этот участок выставлялся и ранее, однако никто брать землю не хотел. Только к последним торгам, которые прошли во вторник, 9 марта, появился потенциальный покупатель. Так как он оказался единственным участником, то торгов как таковых не состоялось — покупатель заплатит чуть более 120 тыс рублей (начальная стоимость 115 тыс 168 рублей + 5% от нее).

Имя покупателя или название фирмы, которую он представляет, не сообщается.

Он получил эту землю в аренду сроком на 50 лет.