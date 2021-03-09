«Батя» больше не в почете. Новая лента сдвинула российский фильм с первого места в прокате

Источник материала: Tut.by

Обычно каждый понедельник мы рассказываем читателям о кассовых новостях прошедшей недели. Но эта неделя — исключение, ведь вчера все праздновали 8 Марта и вам едва ли было до новостей из кинотеатров. Но вместе со стартом рабочей четырехдневки окунитесь и в мир кино. Публикуем традиционный обзор того, на что минчане не жалеют денег из лент широкого проката.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 1−7 марта

Silver Screen cinemas

1. Райя и последний дракон

2. Пара из будущего

3. Батя

4. Том и Джерри

5. Конек-горбунок

«КиноМинска»

1. Райя и последний дракон

2. Пара из будущего

3. Батя

4. Душа

5. Том и Джерри

«АртКинотеатр»

1. Райя и последний дракон

2. Том и Джерри

3. Батя

4. Пара из будущего

5. Конек-горбунок

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Батя

2. Райя и последний дракон

3. Пара из будущего

4. Том и Джерри

5. Конек-горбунок

Не успевает новая лента выйти в прокат, как тут же становится его лидером — именно эту тенденцию мы сейчас видим в столичных кинотеатрах. Так было с «Конек-горбунок» в конце февраля, и с «Батей» на позапрошлой неделе. Как вы могли догадаться, прошедшая неделя тоже вписалась в этот сценарий: в четверг вышел мультфильм «Райя и последний дракон» и вот мы видим его на первых позициях в трех из четырех сетей кинотеатров. О самой анимации рассказываем чуть ниже.

Удивительно, но топы кинотеатров как никогда похожи друг на друга, хоть ленты в них и располагаются в разной очередности. Например, одной из самых популярных стала еще одна премьера прошлой недели — российская комедия «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым (не путать с фильмом «Родные» с тем же актером, который тоже идет в прокате). Не сошли со списка самых популярных у минчан более старые фильмы — комедия «Батя» , мультфильм «Том и Джерри» , комедия-фэнтези «Конек-горбунок» . А в сети «КиноМинска» зрители все еще активно досматривают мультфильм «Душа» , что уже седьмую неделю в прокате.

Премьера недели и лидер проката — мультфильм «Райя и последний дракон»

«Райя и последний дракон» — новый анимационный проект студии Disney, действие которого развивается в псевдоазиатском фэнтези-мире. По сюжету будет все: и приключение с драками, и экшен-сцены, и очаровательный водяной дракон по имени Сису. Сюжет строится вокруг воительницы Райи и ее верного спутника Тук-Тука. Они покидают родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона. С его помощью они хотят победить могущественного врага.

«Райя и последний дракон» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Что AFISHA.TUT.BY настоятельно рекомендует посмотреть на этой неделе — «Земля кочевников»

«Земля кочевников» — фильм, о котором мы писали бесконечно много. И, вероятно, напишем еще. Все из-за целой россыпи наград, который он получил на кинофестивалях от «Золотого льва» до «Золотого глобуса». И это мы еще не начали перечислять, сколько профессиональных сообществ критиков его назвало лучшим. Как вы поняли — посмотреть его точно стоит, хотя бы из-за актрисы Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), которая сыграла в нем главную роль.

А сюжет такой: главная героиня Ферн пострадала от экономического кризиса и вынуждена как кочевник ездить по Америке. В фильме снялись и настоящие кочевники. В основе сценария — книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», которая рассказывает о немолодых американцах — жертвах капитализма, вынужденных сменить стабильное место жительства на разъезды по разным концам страны.

«Земля кочевников» Когда: с 11 марта

Где: уточняется, проверяйте здесь

Сколько: от 8 рублей Купить билет