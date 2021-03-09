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Внутренний спрос в Беларуси оказался в глубокой депрессии
Источник материала: Навiны
Тучные времена закончились, население стало экономить. Объемы розничного товарооборота в 2021 году не дотягивают даже до уровня предыдущего года, и предпосылок для увеличения внутреннего спроса пока не видно.
Зеркало потребления не радует
В Беларуси до 2019 года включительно на фоне увеличения зарплат и высоких темпов потребительского кредитования наблюдались довольно высокие темпы розничного товарооборота, что является зеркалом потребительской активности населения.
Однако в прошлом году ситуация принципиально изменилась. Так, темпы роста розничного товарооборота на протяжении всего года постоянно замедлялись, и по итогам оборот розничной торговли вырос всего на 1,8%, а в январе этого года по сравнению с январем прошлого года и вовсе снизился на 0,9%.
Динамика розничного товарооборота в 2010—2021 годы
(в % к аналогичному периоду предыдущего года)
Отрицательная динамика или низкие темпы роста розничного товарооборота — характерная черта периода рецессии, которую Беларусь переживала за последнее десятилетие трижды — в 2015, 2016 и 2020 годах.
Опросы населения, проводимые Национальным статистическим комитетом, также подтверждают, что белорусы в прошлом году стали экономить. Пока опубликованы результаты опросов Белстата за три квартала прошлого года, и они свидетельствуют о том, что со второго квартала, то есть после возникновения пандемии, домашние хозяйства сокращали расходы на конечное потребление.
О падении внутреннего спроса говорят и другие данные — в частности, свидетельствующие о нежелании населения заключать дорогостоящие сделки.
Так, по данным Национального кадастрового агентства, в четвертом квартале 2020 года было зарегистрировано 2170 сделок купли-продажи квартир в Минске, что на 22,7% меньше, чем в третьем квартале 2020 года и на 40,4% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Объем сделок с квартирами в Минске опустился до минимального значения за последние шесть (!) лет.
Автодилеры также фиксируют снижение желание населения делать дорогостоящие покупки. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в январе этого года было продано 2760 новых автомобилей, что примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Причины и последствия депрессии внутреннего спроса
Причин сокращения внутреннего спроса несколько.
Первая — снижение реальных доходов, которые многие белорусы оценивают в валютном эквиваленте. После прошлогодней девальвации значительная часть населения ощутила снижение уровня благосостояния. В ходе
Вторая очень важная причина сокращения внутреннего спроса — дорогие кредиты. По этой причине портфель потребительских кредитов банков с сентября прошлого года ежемесячно сокращается и с учетом данных за январь этого года уменьшился почти на 8%.
Это закономерно с учетом того, что ставки по потребительским кредитам остаются
«До 2020 года кредитование населения выступало одним из ключевых драйверов увеличения внутреннего спроса. Высокие ставки по кредитам для населения, которые существуют последние полгода, явно сдерживают внутренний спрос», — отметила в комментарии для БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.
Ограничивает потребление населения, по ее мнению, и сложная ситуация в стране, которая не добавляет оптимизма.
«Экономический пессимизм, который сформировался в обществе за последнее время, отрицательно влияет на потребительскую активность населения. Поэтому многие откладывают дорогостоящие покупки, и по этой причине, видимо, этот год будет сложным для внутреннего спроса со стороны населения», — полагает Ирина Точицкая.
Эксперты не видят на данный момент предпосылок, которые бы свидетельствовали об увеличении внутреннего спроса в этом году.
«В бюджете дефицит, государство не может увеличивать зарплаты в реальном выражении. Экономические ожидания негативные, поэтому и коммерческие организации вряд ли будут повышать зарплаты своим работникам. Ставки по кредитам сейчас такие, что брать их многим не хочется», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.
Поэтому предпосылок для того, чтобы внутренний спрос оставался в депрессивном состоянии, много.
«При каких условиях ситуация изменится и внутренний спрос начнет расти? Когда экономическая и политическая неопределенность сменится у населения и предприятий на уверенность в завтрашнем дне», — резюмировал Александр Чубрик.
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Эксперты не видят пока предпосылок для роста потребления населения.
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