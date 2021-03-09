Внутренний спрос в Беларуси оказался в глубокой депрессии

Тучные времена закончились, население стало экономить. Объемы розничного товарооборота в 2021 году не дотягивают даже до уровня предыдущего года, и предпосылок для увеличения внутреннего спроса пока не видно.



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Зеркало потребления не радует

В Беларуси до 2019 года включительно на фоне увеличения зарплат и высоких темпов потребительского кредитования наблюдались довольно высокие темпы розничного товарооборота, что является зеркалом потребительской активности населения.

Однако в прошлом году ситуация принципиально изменилась. Так, темпы роста розничного товарооборота на протяжении всего года постоянно замедлялись, и по итогам оборот розничной торговли вырос всего на 1,8%, а в январе этого года по сравнению с январем прошлого года и вовсе снизился на 0,9%.

Динамика розничного товарооборота в 2010—2021 годы

(в % к аналогичному периоду предыдущего года)





Отрицательная динамика или низкие темпы роста розничного товарооборота — характерная черта периода рецессии, которую Беларусь переживала за последнее десятилетие трижды — в 2015, 2016 и 2020 годах.

Опросы населения, проводимые Национальным статистическим комитетом, также подтверждают, что белорусы в прошлом году стали экономить. Пока опубликованы результаты опросов Белстата за три квартала прошлого года, и они свидетельствуют о том, что со второго квартала, то есть после возникновения пандемии, домашние хозяйства сокращали расходы на конечное потребление.

О падении внутреннего спроса говорят и другие данные — в частности, свидетельствующие о нежелании населения заключать дорогостоящие сделки.

Так, по данным Национального кадастрового агентства, в четвертом квартале 2020 года было зарегистрировано 2170 сделок купли-продажи квартир в Минске, что на 22,7% меньше, чем в третьем квартале 2020 года и на 40,4% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Объем сделок с квартирами в Минске опустился до минимального значения за последние шесть (!) лет.

Автодилеры также фиксируют снижение желание населения делать дорогостоящие покупки. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в январе этого года было продано 2760 новых автомобилей, что примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Причины и последствия депрессии внутреннего спроса

Причин сокращения внутреннего спроса несколько.

Первая — снижение реальных доходов, которые многие белорусы оценивают в валютном эквиваленте. После прошлогодней девальвации значительная часть населения ощутила снижение уровня благосостояния. В ходе опроса , который был презентован в конце прошлого года, более 45% респондентов заявили о снижении в 2020 году своих доходов.

Вторая очень важная причина сокращения внутреннего спроса — дорогие кредиты. По этой причине портфель потребительских кредитов банков с сентября прошлого года ежемесячно сокращается и с учетом данных за январь этого года уменьшился почти на 8%.

Это закономерно с учетом того, что ставки по потребительским кредитам остаются очень высокими . Кстати, крупнейший коммерческий банк Беларуси — «Беларусбанк» — до февраля этого года выдавал кредиты только на покупку отечественных товаров, а с марта стал выдавать потребительские кредиты на любые потребительские нужды. Ставка по кредиту — 25% годовых — «установлена с учетом ставок, сложившихся в банковской системе республики», пояснил свое решение «Беларусбанк». К этому стоит добавить, что и ипотечные кредиты банк предлагает по похожей ставке — 21% годовых.

«До 2020 года кредитование населения выступало одним из ключевых драйверов увеличения внутреннего спроса. Высокие ставки по кредитам для населения, которые существуют последние полгода, явно сдерживают внутренний спрос», — отметила в комментарии для БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Ограничивает потребление населения, по ее мнению, и сложная ситуация в стране, которая не добавляет оптимизма.

«Экономический пессимизм, который сформировался в обществе за последнее время, отрицательно влияет на потребительскую активность населения. Поэтому многие откладывают дорогостоящие покупки, и по этой причине, видимо, этот год будет сложным для внутреннего спроса со стороны населения», — полагает Ирина Точицкая.

Эксперты не видят на данный момент предпосылок, которые бы свидетельствовали об увеличении внутреннего спроса в этом году.

«В бюджете дефицит, государство не может увеличивать зарплаты в реальном выражении. Экономические ожидания негативные, поэтому и коммерческие организации вряд ли будут повышать зарплаты своим работникам. Ставки по кредитам сейчас такие, что брать их многим не хочется», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Поэтому предпосылок для того, чтобы внутренний спрос оставался в депрессивном состоянии, много.

«При каких условиях ситуация изменится и внутренний спрос начнет расти? Когда экономическая и политическая неопределенность сменится у населения и предприятий на уверенность в завтрашнем дне», — резюмировал Александр Чубрик.