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На среду объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как отмечают синоптики, 10 марта на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Ранее сообщалось, что в республике
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
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