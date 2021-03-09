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По российскому ТВ сказали, что в «спартаковском» шоколаде найдена кишечная палочка. Как она туда попала?

09.03.2021 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Передачи, где тестируют продукты, во многом формируют настроение потребителей. Часто и сами производители ссылаются на такие обзоры — если результат хороший. «НашПотребНадзор» на НТВ сравнил шоколадки, купленные в российских магазинах. Среди них был и горький шоколад «Спартак» гомельского производства. Его в результате отправили в черный список, предъявив ряд серьезных претензий.

В тесте участвовал «гостовский» горький шоколад шести марок «Россия — щедрая душа», «Спартак», «Фабрика им. Крупской», Alpen Gold, «Бабаевский», Merci. Первым дело проверили на так называемую какаовеллу (шелуху какао-бобов), которую иногда применяют для удешевления, — у всех все нормально. Какао-масло также везде натуральное, без дешевых суррогатов.

Зато гомельский шоколад оказался «богат на опасную микроживность», информируют авторы программы и поясняют: «Плесневые грибы и дрожжи: они любят точить какао-бобы еще на деревьях, а потом перебираются с ними на склады, в грузовые контейнеры и на производство, если сырье проверили плохо». Также добавляют: в белорусском образце нашли еще и кишечную палочку. У других все чисто.

По российскому ТВ сказали, что в «спартаковском» шоколаде найдена кишечная палочка. Как она туда попала?

Есть еще одна претензия. Иногда растение или какао-бобы обрабатываются инсектицидом. Похожий химикат найден в шоколаде двух производителей: «Спартак» и «Фабрика им. Крупской». Комментарий авторов передачи такой: «В обоих образцах вещество не превышает безопасную дозу, так что с ходу им не отравишься».

Стоит отметить, что эксперт Роскачества в сюжете уточняет: что-то «лишнее» могло появиться в шоколаде не только на производстве, но и на других этапах пути:

— Он доставлялся до магазина или хранился, например, в ненадлежащих условиях...

Также на видео мелкими буквами отмечено, что протоколы исследований датированы октябрем 2020 года.

Каково происхождение микробов и плесени конкретно в образце, взятом для проверки, и будут ли в связи с этим предприняты какие-то действия, так и осталось неизвестно: на «Спартаке» воздержались от комментариев.

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Передачи, где тестируют продукты, во многом формируют настроение потребителей. Часто и сами производители ссылаются на такие обзоры — если результат хороший....
 
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