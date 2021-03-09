Источник материала: Хартия'97

Белорусы провели яркую акцию солидарности во Вроцлаве 9.03.2021, 15:21

Фотофакт.

Беларусы во Вроцлаве постоянно выходят на акции солидарности.

Фото с очередной яркой акции опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

«Ребята, вас многие видят и ваша помощь очень нужна, и очень, очень полезна, спасибо вам!», — пишет телеграм-канал.





































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