Источник материала: Хартия'97

Норвегия приостановила продажу оборонного завода российской компании 1 9.03.2021, 15:07

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фото: Reuters

Сделку проверяет контрразведка страны.

Правительство Норвегии приостановило продажу завода по производству двигателей российской компании. Проверкой сделки занимается контрразведывательное Управление национальной безопасности, сообщает "Радио Свобода" .

Завод Bergen Engines принадлежит британской Rolls-Royce. Он производит дизельные и газопоршневые двигатели. В начале февраля английская компания анонсировала его продажу структуре российского "Трансмашхолдинга" приблизительно за 150 миллионов евро.

"Трансмашхолдинг" сообщил, что с помощью покупки планирует расширить свое присутствие на рынке микроэлектростанций для удаленных объектов. Однако в Норвегии опасаются использования предприятия в военно-промышленном комплексе.

Bergen Engines – производитель корабельных двигателей, которые используются ВМС Норвегии. Двигатели компании стоят на норвежских патрульных кораблях, разведывательном судне и запланированы к поставке на строящиеся для минобороны ледокольные суда.

Корабельные двигатели – одна из самых проблемных отраслей для российского судостроения. В проект стратегии развития судостроительной промышленности Минпромторга ситуация с корабельными двигателями названа "особо критической". До 2014 года значительную часть из них Россия закупала на Украине и в странах НАТО, однако это стало невозможным из-за введенных санкций.

Попытки закупить китайские двигатели не устроили российских военных, писали российские специализированные издания, в том числе из-за постоянных поломок. В состав продаваемого норвежского завода входит не только производственная площадка, но и конструкторское бюро. В конце 2020 года российский поставщик двигателей для военных – Объединенная судостроительная корпорация – сообщал о создании научно-технического центра судовых двигательных установок вместе с "Траншмашхолдингом".

Министр юстиции сообщила, что планирует провести отдельный брифинг по ситуации с членами парламента. "Норвегия приветствует иностранные инвестиции, но они должны быть сбалансированы с потенциальными угрозами национальной безопасности", – добавила она.

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