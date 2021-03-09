|
Видеофакт: Тысячи белорусов благодарят МОК за принципиальное решение
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Тысячи белорусов благодарят МОК за принципиальное решение
Спортивная солидарность привела к еще одной нашей победе.
Вчера МОК выступил с официальным заявлением о том, что не признает нового руководителя НОК Беларуси Виктора Лукашенко.
В комментарии к последнему посту Instagram-аккаунта комитета пришли тысячи белорусов со словами благодарности, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивная солидарность привела к еще одной нашей победе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)