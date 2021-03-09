Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Тысячи белорусов благодарят МОК за принципиальное решение 5 9.03.2021, 14:43

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Спортивная солидарность привела к еще одной нашей победе.

Вчера МОК выступил с официальным заявлением о том, что не признает нового руководителя НОК Беларуси Виктора Лукашенко.

В комментарии к последнему посту Instagram-аккаунта комитета пришли тысячи белорусов со словами благодарности, сообщает «Трибуна» .

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