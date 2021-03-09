Беларусам BY_Help помог оплатить штраф - теперь их вызывают на допросы в СК и ДФР

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«Меня вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу. Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help. Мне задали вопрос, кто и как оплачивал мне штраф», — написал один из читателей издания.





В начале февраля Следственный комитет арестовал деньги, которыми фонды и жертвователи оплатили штрафы протестующих.





Сергей Паско. «Принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — заявил тогда начальник управления СК по Минску





Он также утверждал, что таким образом фонды «финансировали незаконные массовые мероприятия».



