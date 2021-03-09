ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусам BY_Help помог оплатить штраф - теперь их вызывают на допросы в СК и ДФР

09.03.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусов, которым BY_Help помог оплатить штраф, вызывают на допрос в Департамент финансовых расследований и Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу.


Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на своих читателей.

«Меня вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу. Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help. Мне задали вопрос, кто и как оплачивал мне штраф», — написал один из читателей издания.

В начале февраля Следственный комитет арестовал деньги, которыми фонды и жертвователи оплатили штрафы протестующих.

«Принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — заявил тогда начальник управления СК по Минску Сергей Паско.

Он также утверждал, что таким образом фонды «финансировали незаконные массовые мероприятия».

 
 
 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусов, которым BY_Help помог оплатить штраф, вызывают на допрос в Департамент финансовых расследований и Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол Польши в ЕС: Дальнейшие санкции против режима Лукашенко неизбежны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by