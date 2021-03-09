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Назван самый популярный онлайн-релиз времен пандемии

09.03.2021 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комедия «Поездки в Америку 2» стала самым популярным онлайн-релизом из всех, что состоялись во времена пандемии. Об этом заявили представители сервиса Amazon со ссылкой на сервис аналитики Screen Engine, однако точные данные по просмотрам не раскрываются. Об этом сообщает Deadline.

Ранее сообщалось, что фильм с Эдди Мерфи был куплен Amazon за 125 млн долларов. Сама компания заверила, что релиз стал номер один по просмотрам за 2021 год на Amazon Prime, а также самым просматриваемым стриминговым проектом за последний год. Число подписчиков Amazon насчитывает 150 миллионов пользователей по всему миру.

Однако из-за того, что точные данные по просмотрам не раскрываются, это может поставить под сомнения утверждение Amazon. Хотя сервисы AppleTV+, Hulu, Peacock and HBO Max никогда не раскрывают свои цифры по просмотрам. Единственным, кто делится такой информацией, является стриминговый сервис Netflix.

Комедия «Поездка в Америку 2» — продолжение истории «Поездка в Америку». Первый фильм был номинирован на две премии «Оскар» в категориях «Лучшие костюмы» и «Лучший грим». История развивалась вокруг 21-летнего принца африканского государства, который приехал в Америку искать жену. Чтобы избранница полюбила его самого, а не его деньги, он устраивается работать в закусочную. Во второй части главный герой вынужден вернуться в Штаты, так как узнает, что там живет его давно потерянный сын, наследник престола Замунды.

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Комедия «Поездки в Америку 2» стал самым популярным онлайн-релизом из всех, что состоялись во времена пандемии. Об этом заявили представители сервиса Amazon со...
 
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