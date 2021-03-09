В Могилеве Nissan вылетел на тротуар и врезался в светофор. Видео аварии

Источник материала:
Tut.by
Несовершеннолетний пассажир пострадал в аварии, которая произошла днем 7 марта в Могилеве, сообщили в ГАИ.
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Публикация от Могилевская Госавтоинспекция
Теги: Могилев
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В Могилеве Nissan вылетел на тротуар и врезался в светофор. Видео аварииВ аварии пострадал 9-летний ребенок, ехавший на заднем сиденье авто.
Публикация от Могилевская Госавтоинспекция
Теги: Могилев