Дочь погибшего секс-символа Голливуда стала звездой показа Givenchy

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь покойного голливудского актера Пола Уокера открыла новый показ Givenchy: в сети обсуждают дебют юной Мидоу Уокер.

Первый серьезный показ нового креативного директора бренда Мэтью Уильямса привлек внимание СМИ. И он был впечатляющим не только благодаря нарядам, но и моделям на подиуме. Вместе с Беллой Хадид и другими красавицами коллекцию представила восходящая звезда модного мира и наследница голливудской фамилии.

Звездой показа Givenchy стала 22-летняя Мидоу Уокер – дочка покойной звезды серии фильмов "Форсаж" Пола Уокера.

Для Мидоу этот показ стал первым в рамках Недели моды и вызвал массу волнительных эмоций, о чем девушка рассказала в своем Instagram.

На подиум Уокер вышла в жакете черного цвета, прозрачной юбке с металлическими украшениями и ботильонах.

Подписчики Мидоу поздравили ее с дебютом и пожелали успехов в модельном бизнесе. Кстати, недавно дочь Кейт Мосс также дебютировала на подиуме , а наследница Моники Беллуччи украсила обложку журнала и восхитила поклонников .