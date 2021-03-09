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Дочь погибшего секс-символа Голливуда стала звездой показа Givenchy

09.03.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь покойного голливудского актера Пола Уокера открыла новый показ Givenchy: в сети обсуждают дебют юной Мидоу Уокер.

Первый серьезный показ нового креативного директора бренда Мэтью Уильямса привлек внимание СМИ. И он был впечатляющим не только благодаря нарядам, но и моделям на подиуме. Вместе с Беллой Хадид и другими красавицами коллекцию представила восходящая звезда модного мира и наследница голливудской фамилии.

Звездой показа Givenchy стала 22-летняя Мидоу Уокер – дочка покойной звезды серии фильмов "Форсаж" Пола Уокера.

Для Мидоу этот показ стал первым в рамках Недели моды и вызвал массу волнительных эмоций, о чем девушка рассказала в своем Instagram.

На подиум Уокер вышла в жакете черного цвета, прозрачной юбке с металлическими украшениями и ботильонах.

Подписчики Мидоу поздравили ее с дебютом и пожелали успехов в модельном бизнесе. Кстати, недавно дочь Кейт Мосс также дебютировала на подиуме, а наследница Моники Беллуччи украсила обложку журнала и восхитила поклонников.

 
 
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Новое поколение знаменитых отпрысков покоряет мир моды: вслед за дочками Джуда Лоу, Моники Белуччи и Кейт Мосс зажглась звезда наследницы актера "Форсажа".
 
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