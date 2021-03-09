В Беларуси могут ввести аналог российской системы кешбэка в туризме

На заседании общественно-консультативного совета по туризму Минэкономики и Минспорта, который состоялся 4 марта, было предложено ввести аналог российской системы кешбэка в туризме.





В настоящее время создана рабочая группа, которая будет разрабатывать этот механизм стимулирования внутреннего туризма.

Как пояснила для Naviny.by директор туристической компании «Виаполь» Галина Потаева, в рамках этой программы белорусские туристы, которые путешествуют по своей стране, могут получить возврат средств за покупку туров.

В качестве компенсации рассматривается 20% от стоимости путевки.

Подобный механизм был введен для стимулирования туризма в России в июле 2020 года.

«Ситуация в туристской отрасли Беларуси просто катастрофическая, поэтому мы с оптимизмом восприняли это предложение. Это была бы реальная помощь, хоть денег мы не получим, но туристов станет больше», — отметила Галина Потаева.

Кроме того, внутренний туризм будет стимулировать экономику регионов.

«Например, в 2019 наша турфирма организовывала по 55 экскурсий в неделю, как правило, в маленькие города. А это оплата местным музеям, экскурсоводам, кафе за обеды, гостиницам. Это важный фактор для развития регионов, порой достаточно депрессивных, в которых нет промышленности», — добавила специалист.

По данным Белстата, в 2020 году 571,5 тыс. граждан Беларуси были отправлены туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовалось 494,5 тыс. человек (86,5% белорусских туристов, путешествовавших внутри страны).

В стране в минувшем году работало 613 гостиниц и аналогичных мест размещения, услугами которых воспользовались 1 млн 71,1 тыс. человек (в 1,6 раза меньше, чем в 2019-м), из них граждане страны — 70,1%, граждане других государств — 29,9% (стран СНГ — 21,9%).

В 2020 году в стране насчитывалось 2936 субъектов агроэкотуризма (2760 — в 2019 году), услугами которых воспользовались 433,3 тыс. человек (-15,8%), сообщило Министерство по налогам и сборам. Граждане Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 97,9%.