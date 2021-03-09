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Тертель: КГБ готов к возобновлению протестной активности

09.03.2021 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель оценивает ситуацию в Беларуси как стабильную и считает острый период завершенным. Об этом он заявил по итогам встречи с Александром Лукашенко 9 марта. Видеокомментарий главы ведомства размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Тертель: КГБ готов к возобновлению протестной активности

«Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры (официально, неофициально), дипломатический корпус, что острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная», — сказал Тертель.

В то же время он считает, что «заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политические круги предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, дестабилизации ситуации в стране» весной. «Об этом известно было ранее, на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому и примем все меры для того, чтобы те лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством», — отметил глава КГБ.

Также он заявил о беспрецедентном давлении на Беларусь со стороны иностранных партнеров, которое он связывает с санкционной политикой и «некоторыми другими вещами».

Председатель комитета отметил рост террористических угроз, как правило, с территории сопредельных государств. «Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различного рода угрозы», — подчеркнул Тертель.

 
 
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Председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель оценивает ситуацию в Беларуси как стабильную и считает острый период завершенным. Об этом он заявил по итогам...
 
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