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NVIDIA попробует отвадить криптомайнеров и от RTX 3080 Ti
Источник материала: Onliner
Компания NVIDIA, вероятно,
В теории это уменьшит популярность видеокарты среди майнеров, а геймеры, наконец, смогут приобрести видеоускоритель и использовать его для того, для чего он был задуман. Хотя для основной части аудитории важнее не возможности RTX 3080 Ti на ниве криптодобычи, а ценник, который назвать адекватным можно едва ли.
По данным
Напомним, ранее сообщалось о системе снижения производительности при добыче «эфира» видеокартами RTX 3060. То ли спрос велик, то ли майнеры добывают с помощью новинки другие криптовалюты: GPU с рекомендованной ценой от $329 продаются «чуть-чуть» дороже — от $900 и выше.
NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1837 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, макс. частота 1815 МГц, 1408sp, частота памяти 14000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 3080, базовая частота 1440 МГц, макс. частота 1785 МГц, 8704sp, частота памяти 19000 МГц, 320 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
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Компания NVIDIA, вероятно, намерена лишить криптомайнеров еще одного потенциально производительного GPU. По неофициальным данным, видеокарта RTX 3080 Ti получит...
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