NVIDIA попробует отвадить криптомайнеров и от RTX 3080 Ti

Источник материала: Onliner

Компания NVIDIA, вероятно, намерена лишить криптомайнеров еще одного потенциально производительного GPU. По неофициальным данным, видеокарта RTX 3080 Ti получит «антимайнинговую» прошивку, что не позволит добывать на ней «эфир». В этом уверяет твиттер-пользователь @kopite7kimi.

В теории это уменьшит популярность видеокарты среди майнеров, а геймеры, наконец, смогут приобрести видеоускоритель и использовать его для того, для чего он был задуман. Хотя для основной части аудитории важнее не возможности RTX 3080 Ti на ниве криптодобычи, а ценник, который назвать адекватным можно едва ли.

По данным ресурса Videocardz, аналогичный ограничитель будет интегрирован и в RTX 3070 Ti (которая пока существует лишь в слухах, но с высокой долей вероятности появится в реальности).

Напомним, ранее сообщалось о системе снижения производительности при добыче «эфира» видеокартами RTX 3060. То ли спрос велик, то ли майнеры добывают с помощью новинки другие криптовалюты: GPU с рекомендованной ценой от $329 продаются «чуть-чуть» дороже — от $900 и выше.