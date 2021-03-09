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Получателей помощи от BY_help начали вызывать в СК

09.03.2021 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Получателей помощи от BY_help начали вызывать в СК
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Белорусов, получавших денежную помощь от BY_help, вызывают в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу. Об этом Tut.by сообщили несколько читателей, столкнувшихся с такой ситуацией.

— Меня вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу. Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help. Мне задали вопрос, кто и как оплачивал мне штраф, — написал нам один из читателей.

Еще одна читательница рассказала, что ее тоже вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу, но не в СК, а в Департамент финансовых расследований (ДФР). Она туда пока не сходила и попросила выслать ей повестку.

— Повестка оказалась в почтовом ящике, на 11 число. Без вручения лично она не имеет никакого веса. Из фонда мне прислали памятку, как себя вести на допросе, так что я вооружилась знаниями, — говорит читательница.

Ранее Следственный комитет уже предупреждал о том, что получатели денежной помощи от BY_help смогут дать показания «об обстоятельствах, источнике и цели поступления денежных средств на счет в банке на допросе в качестве свидетеля после вызова следователем или по его поручению сотрудником органа дознания».

В ноябре 2020 года у белорусов, получавших денежную помощь от фонда BY_help на лечение и оплату штрафов, заблокировали карты, на которые приходили выплаты. В Следственном комитете блокировку объяснили расследованием уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. После этого на счетах у многих получателей помощи образовался минус, некоторые не могли получить пенсии, пособия и зарплаты.

Позже в ситуацию вмешался Нацбанк. Согласно его разъяснению, на деньги, поступившие из других источников, наложить арест нельзя. После этого белорусам вернулись деньги, списанные за счет зарплат или накоплений.
 
 
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Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help.
 
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