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Доллар отказывается дорожать дальше. Рассказываем, что происходит

09.03.2021 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар отказывается дорожать дальше. Рассказываем, что происходит
Иллюстративное фото
На самом деле, рубль все еще находится в подвешенном состоянии. Поэтому говорить о какой-то стабилизации курсов сейчас рано. Однако можно объяснить и пассивную позицию американской валюты, которая вроде бы хотела дорожать, но «отказалась» от этой затеи. Что творится на валютных рынках?

Тесная зависимость белорусского рубля от российского сохраняется, и сегодня мы повнимательнее присмотримся к тому, чем живет в данный момент «россиянин».

Да, ему пообещали пакет не самых сладких санкций со стороны США и Великобритании, но пока что этот вопрос завис в воздухе. Оставшись без конкретики, инвесторы продолжают проявлять интерес к рублевым активам, что на руку российской валюте.

Вместе с тем, не стоит забывать, что поведение инвесторов за прошедшие два месяца 2021 года сильно изменилось. Теперь на рынке преобладает не «жадность», а «осторожность». И в любой момент может начаться бегство из активов РФ.

Еще одна сильная поддержка для рубля — дорогая нефть. Brent хоть и подешевела в понедельник более чем на доллар, все равно торгуется в районе 70 долларов за баррель, что создает благоприятный фон для российского рубля.

9 марта на Московской бирже установились следующие курсы валют:

- доллар подешевел на 16,35 копейки, до 74,264 RUB;

- курс евро ушел вниз на 75,98 копейки, до 88,1736 RUB.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта 2021-го года выглядят следующим образом:

- курс доллара снизился на 0,0020 (-0,08%), до 2,6085 белорусского рубля;

- курс евро уменьшился на 0,0199 (-0,64%), до 3,0998 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0075 (+0,21%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5166 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Тесная зависимость белорусского рубля от российского сохраняется.
 
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