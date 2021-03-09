Получавших денежную помощь от BY_help стали вызывать в Следственный комитет

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусов, получавших денежную помощь от BY_help, вызывают в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу. Об этом TUT.BY сообщили несколько читателей, столкнувшихся с такой ситуацией.

— Меня вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу. Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help. Мне задали вопрос, кто и как оплачивал мне штраф, — написал нам один из читателей.

Еще одна читательница рассказала, что ее тоже вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу, но не в СК, а в Департамент финансовых расследований (ДФР). Она туда пока не сходила и попросила выслать ей соответствующую повестку.

— Повестка оказалась в почтовом ящике, на 11 число. Без вручения лично она не имеет никакого веса. Из фонда мне прислали памятку, как себя вести на допросе, так что я вооружилась знаниями, — говорит читательница.

Ранее Следственный комитет уже предупреждал о том, что получатели денежной помощи от BY_help смогут дать показания «об обстоятельствах, источнике и цели поступления денежных средств на счет в банке на допросе в качестве свидетеля после вызова следователем или по его поручению сотрудником органа дознания».

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