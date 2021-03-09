Известный хирург: «Вы начинаете очередное «дело врачей», направленное против инакомыслия, профессионализма»

Источник материала: Салiдарнасць

Из-за давления на доктора Мартова увольняется выдающийся врач.

Известный хирург Дмитрий Харьков увольняется в знак солидарности с анестезиологом-реаниматологом Владимиром Мартовым, сообщает телеграм-канал Белые халаты.News.

Напомним, заведующему отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи накануне не продлили контракт , не объяснив причину. При этом наиболее вероятным основанием является гражданская позиция и честность врача.

— Ответьте, пожалуйста, чем вы руководствовались, принимая решение о непродлении контракта заведующему отделением анестезиологии и реанимации Владимиру Мартову?

Как известно всей медицинской общественности нашей страны, Владимир Мартов является высококлассным специалистом и профессионалом, спасшим не одну тысячу жизней пациентов. Он одним из первых организовывал и оказывал помощь пациентам во время начала эпидемии COVID-19 в Витебске на высоком профессиональном уровне, — публично обратился Харьков к главврачу Витебской БСМП Андрею Захарову.





Харьков напомнил, что доктор Мартов является продолжателем известной врачебной династии, которую знают и уважают не только в Беларуси, но и за ее пределами.

— Его отец профессор Юрий Борисович Мартов являлся известнейшим ученым, первооткрывателем многих направлений хирургии и трансплантологии, создателем отечественной школы хирургии, а также нашим с вами наставником во время учебы в Витебском мединституте, — отметил доктор Харьков.

Он глубоко потрясен произошедшим и требует ответы не только от администрации лечебного учреждения, но также от Белорусской ассоциации врачей, Белорусского профсоюза работников здравоохранения и руководства Витебского облисполкома.

— Понимаете ли вы, что своим непродлением контракта Мартову вы начинаете очередное «дело врачей», направленное против инакомыслия, профессионализма и оказания качественной медицинской помощи в Беларуси?

В связи с вышеизложенным, хочу заявить, что, руководствуясь принципами гуманизма, этики и врачебной солидарности, я принимаю осознанное решение также о своем увольнении, — заявил высококлассный специалист, врач-хирург, к.м.н., заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» Харьков Дмитрий.