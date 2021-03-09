Чего ждать в случае отказа в российском кредите? Вариантов почти нет

Перед встречей Лукашенко и Путина СМИ сообщали о том, что на ней встанет вопрос нового российского кредита для Беларуси. Оказалось, что речь шла о средствах, «сэкономленных» на строительстве АЭС.





TUT.by разбирается, что будет, если деньги поступят (или нет), и зачем Беларуси новые долги. Однако после встречи так и не было официальных заявлений, которые бы подтвердили или опровергли разрешение Москвы использовать остатки старого кредита.разбирается, что будет, если деньги поступят (или нет), и зачем Беларуси новые долги.





Вариант 1: Россия дает Беларуси кредит. Уже есть куда их тратить

Как подтвердил Александр Лукашенко, разговоры о деньгах для Беларуси все же шли. Но обсуждался не новый кредит, а возможность использовать остатки российского кредита, выданного ранее на строительство АЭС. По некоторым данным, речь идет о сумме около 3 млрд долларов. Такая сумма не была бы лишней для Беларуси в непростой экономической ситуации.





В этом году Беларуси необходимо выплатить только в иностранной валюте госдолга на 3,3 млрд долларов. Экономические власти заявляли, что на 2021 год обеспечена возможность рассчитаться по долгам, с учетом запланированного рефинансирования госдолга на сумму 2,5 млрд рублей, 2 млрд рублей из них планируется привлечь на внешних рынках.





За первый месяц года госдолг Беларуси увеличился на 1,9 млрд рублей. 626,17 млн долларов привлекли на внутреннем рынке за счет валютных гособлигаций. Минфин также ждет поступления в первой половине года оставшихся 500 млн долларов прошлогоднего российского кредита. Несколько «сэкономленных» миллиардов долларов из кредита на АЭС придутся кстати для выплат других старых долгов.





Однако потребность Беларуси в дополнительных финансовых ресурсах связана не только с госдолгом, а еще и с накопленными долгами госпредприятий, считает научный сотрудник BEROC Олег Мазоль. Следовательно, в случае получения денег от Москвы они будут использованы также для оказания поддержки коммерческим госкомпаниям. Хотя такая поддержка лишь отсрочит решение накопленных проблем, так как спасти положение предприятий одним лишь рефинансированием на такие суммы не получится.





Кроме того, деньги могут понадобиться на следование государством социально ориентированной модели: повышение зарплат бюджетникам, пенсий или другую поддержку населения. Дефицит бюджета уже уточнили в сторону увеличения. Ожидается, что по итогам года он составит 5,6 млрд рублей вместо запланированных изначально 4 млрд. А доходы казны по некоторым статьям, учитывая конъюнктуру, продолжат тенденцию недобора.





Так что получение озвученных ранее средств от России еще на какое-то время отсрочит обострение кризисных явлений в белорусской экономике.





Вариант 2: Россия кредит не дает. Тогда придется искать деньги внутри страны

То, что руководство Беларуси рассчитывает на финансовую помощь Москвы, не обязательно означает, что она будет оказана. После пандемии Россия и сама находится в непростом положении. И, судя по отсутствию громких заявлений о договоренности по использованию этого кредита, окончательного решения нет. Например, в прошлую сочинскую встречу белорусская сторона моментально отрапортовала о получении от Кремля 1,5 млрд долларов.





В случае отказа потребность в деньгах никуда не исчезает. А в сложившихся условиях найти альтернативные источники финансирования не так просто. Власти изыскивают способы повысить доходы казны за счет населения, в первую очередь через повышение налогов. Теоретически повышение налогов говорит о том, что их ожидается получить больше, но это вовсе не значит, что по факту доходы от налогов вырастут, особенно учитывая непростое положение реального сектора экономики.





— Денег у нас не хватает, а они нужны. Нужно выплачивать долги предприятий, а у них денег нет. Если [дополнительных] денег не найдем, ситуация будет усугубляться. Будут проблемы у предприятий, которые потянут за собой проблемы у банков, — говорит Олег Мазоль.





«Есть риск, что из-за существующих проблем мы решим испробовать на экономике, что такое банковский кризис. А он потянет за собой валютный кризис»

При этом эксперт BEROC считает, что серьезных угроз для ЗВР по примеру прошлогоднего августа, когда на поддержку курса рубля пришлось потратить 1,4 млрд долларов, ожидать не стоит.





— Такого набега [на банки], скорее всего, не будет: все, кто хотел снять деньги, уже их сняли. Только если будет какое-то непредсказуемое событие, о вероятности которого сейчас говорить сложно.





Путь к кредитам международных финансовых институтов Беларуси закрыт до разрешения политического кризиса. На внутреннем рынке в начале этого года удалось привлечь больше, чем за весь прошлый год, но вряд ли этот вариант станет традицией. В Минфине заявляли, что пока не планируется размещение евробондов, зато рассматривается вариант возвращения на Московскую финансовую биржу. Эксперт указывает, что ставки там вряд ли будут ниже, чем по белорусским евробондам. Значит, такая форма займа обойдется дорого. Это увеличит долговую нагрузку на бюджет и поспособствует продлению связанных с этим отрицательных тенденций.





— Не будет дополнительного финансирования в виде кредитов, нужно будет искать деньги из других источников. А это население страны и бизнес. Соответственно, [возможно] увеличение налогов, снижение заработной платы, — считает Олег Мазоль.





Иной выход, по мнению эксперта, лежит не в экономической плоскости, а в разрешении политического кризиса. Вместе со стартом реформ это откроет доступ к ресурсам международных финансовых организаций по более низким ставкам.





— Возвращение в систему нормальных международных кредитных отношений — это единственный шанс для того, чтобы удержать экономику от дальнейшей рецессии, продлить возможность для предприятий более-менее нормально функционировать, проводя их реформирование. Откладывания будут все больше замедлять экономику, снижать благосостояние людей. Тут я согласен с формулировкой [Сергея] Чалого, что если ничего не делать, у нас впереди — большая Молдова.





Вариант 3: Кредит дает Китай. Но размер его будет небольшим

В период закрытых возможностей в получении новых кредитов кроме России остается надежда на Китай, который не столь щепетилен к внутренним общественно-политическим проблемам стран. Независимый директор Finstore.by и экс-посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый видит возможности привлечения финансов на рынке «панда-бондов» и «дим-сам бондов» (облигаций в китайских юанях и в гонконгских долларах). «Есть и иные источники, откуда можно привлечь несвязанные займы: китайские банки и учреждения», — говорил Рудый в недавнем интервью.





Эксперт BEROC считает возможным привлечение средств из Китая в небольшом размере, который не способен закрыть актуальные потребности белорусской экономики.





— Не думаю, что они готовы выдавать несвязанные кредиты в миллиардах долларов. Может быть, «помощь» в размере сотни-другой миллионов долларов они и предоставят. Но их политика — это связанные кредиты, направленные на загрузку собственных предприятий и продвижение собственной продукции через Беларусь на европейский рынок, — объясняет Олег Мазоль.



