Источник материала: Sputnik Беларусь

Учредительный съезд политической партии "Союз" состоялся накануне в Минске, председателем партии избран Сергей Лущ , принят ряд организационных решений, теперь осталось пройти важный этап регистрации партии в Министерстве юстиции Беларуси. Имеется ли сегодня у партии подробный программный документ, который может быть представлен обществу в качестве позитивного проекта, есть ли отдельная программа сетевого продвижения идей и шагов партии, а также как будут складываться отношения "Союза" с провластными силами, с движениями "Отечество" и "Родина"?

Об этом, и не только, зрителям Sputnik рассказали наши гости ― заместитель председателя политической партии "Союз" Глеб Волков и член президиума оргкомитета Владимир Груздев.

"Мы понимаем, что на данном этапе важно соблюсти каждую юридическую мелочь, чтобы проверка со стороны Минюста прошла гладко", ― отметил Груздев.

"Люди приходят к нам "под союз с Россией", мы ― организация патриотическая, но мы за реформы и считаем, что в стране пришло время многое поменять. Считаем, что кризис августа не случаен, это просто нарыв, который взорвался", ― сказал Волков.

Программу "Горизонт событий" с участием членами политсовета партии "Союз" Глебом Волковым и Владимиром Груздевым смотрите на Sputnik Беларусь.

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