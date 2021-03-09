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Волков ― Груздев: партия "Союз" учреждена, но пока не зарегистрирована
09.03.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Учредительный съезд политической партии "Союз" состоялся накануне в Минске, председателем партии избран
Об этом, и не только, зрителям Sputnik рассказали наши гости ― заместитель председателя политической партии "Союз" Глеб Волков и член президиума оргкомитета Владимир Груздев.
"Мы понимаем, что на данном этапе важно соблюсти каждую юридическую мелочь, чтобы проверка со стороны Минюста прошла гладко", ― отметил Груздев.
"Люди приходят к нам "под союз с Россией", мы ― организация патриотическая, но мы за реформы и считаем, что в стране пришло время многое поменять. Считаем, что кризис августа не случаен, это просто нарыв, который взорвался", ― сказал Волков.
Программу "Горизонт событий" с участием членами политсовета партии "Союз" Глебом Волковым и Владимиром Груздевым смотрите на Sputnik Беларусь.
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Все ли сделано для регистрации в Беларуси политической партии "Союз" ― беседа с членами политсовета будущей партии Глебом Волковым и Владимиром Груздевым.
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