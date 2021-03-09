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Белорусские военные отработают в России борьбу с дронами

09.03.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Сводная рота из военнослужащих трех механизированных бригад отправилась на российский полигон Мулино. Маневры будут максимально приближены к современным локальным конфликтам, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подразделение сформировано из танкистов и мотострелков. Причем наряду с контрактниками в командировку отправились военнослужащие-срочники из 6-й, 19-й и 120-й механизированных бригад.

Согласно замыслу, учения будут основаны на опыте недавних локальных конфликтов. В частности, белорусам предстоит организовать противодействие беспилотным летательным аппаратам условного противника. Отмечается, что учения будут носить прикладной, практический характер. Тренировка станет одним из этапов подготовки к главному событию этого года – белорусско-российским учениям "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь.

Среди экипажей танков в состав сводной роты вошли лучшие механики-водители и наводчики. Их определили по результатам внутреннего отбора в Западном и Северо-западном оперативных командованиях.

Учения "Запад-2021" развернутся на полигонах Беларуси и России. В основе их сценария – постепенная эскалация конфликта и военно-политической обстановки. Учения развернутся на территории двух государств, которые будут рассматриваться как единое оперативно-стратегическое пространство. Тренировка военных пройдет с 10 по 16 сентября.

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Теги: Минск
 
 
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Сводная рота из Беларуси отправилась в Нижегородскую область для подготовки к совместным учениям "Запад-2021", намеченным на осень.
 
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