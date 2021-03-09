Мошеннику дали 9 лет за махинации с квартирами в «Новой Боровой»

Источник материала: Onliner

На какие только ухищрения не идут мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых белорусов! Один гражданин заработал 66,9 тыс. рублей, обещая людям квартиры в «Новой Боровой» по цене ниже, чем у застройщика. Правда, вскоре обман раскусили, а мошенник был осужден на 9 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

С мая 2019 по январь 2020 года мужчина предлагал людям строить квартиры в «Новой Боровой» по цене ниже установленной застройщиком, но для этого желающим нужно было передать через него взятку должностному лицу строительной организации. Такая схема позволила обвиняемому завладеть чужим имуществом на сумму 66,9 тыс. рублей.

Мужчине инкриминировалось подстрекательство к даче взятки и мошенничество в особо крупном размере, и суд Первомайского района постановил признать его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима, а также штраф в размере 400 базовых величин. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.