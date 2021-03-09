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Завершается голосование за выбор даты государственного праздника – Дня народного единства
Источник материала: ОНТ
Завтра последний день. Выбираем одну из двух предложенных дат.
Обе связаны с Рижским мирным договором, который фактически разделил страну на две части. 17 сентября, когда в 1939 году начался поход Красной армии в Западную Беларусь, это стало началом воссоединения. И второй вариант – 14 ноября, когда этот процесс завершился: в этот день Верховный Совет БССР принял решение о присоединении к республике Западной Беларуси.
В выборе даты может поучаствовать каждый. Для этого нужно заполнить специальную форму для голосования на сайте vsebel.by.
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Завтра последний день. Выбираем одну из двух предложенных дат. Обе связаны с Рижским мирным договором, который фактически разделил страну на две части. 17 сентября,...
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