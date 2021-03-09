|
Владимир Зеленский пригрозил оппозиционным телеканалам пожизненным баном в YouTube
Источник материала: ОНТ
Как раз сейчас власти Украины добиваются этого. Под удар попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, против которых в начале февраля ввели санкции на пять лет.
Их лицензии аннулировали. Запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Ну, а пока Зеленский угрожает пожизненным баном в YouTube, журналисты попавших под санкции телеканалов заявили о намерении жаловаться Европе на президента Украины. Интересно – чью же сторону примет Брюссель.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как раз сейчас власти Украины добиваются этого. Под удар попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, против которых в начале февраля ввели санкции на пять лет. Их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)