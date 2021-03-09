Владимир Зеленский пригрозил оппозиционным телеканалам пожизненным баном в YouTube

Источник материала: ОНТ

Как раз сейчас власти Украины добиваются этого. Под удар попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, против которых в начале февраля ввели санкции на пять лет.

Их лицензии аннулировали. Запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

Ну, а пока Зеленский угрожает пожизненным баном в YouTube, журналисты попавших под санкции телеканалов заявили о намерении жаловаться Европе на президента Украины. Интересно – чью же сторону примет Брюссель.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram