Видеофакт: пингвин уплыл от косаток на лодке с туристами в Антарктиде

Источник материала: ОНТ

Во время экскурсии в проливе Герлаха в Антарктиде путешественники стали свидетелями необычный картины – пингвин уплыл от косаток на лодке с туристами, передает New York Post.

К судну подплыла группа косаток. Они начали охоту на одинокого пингвина, который попытался запрыгнуть на экскурсионную лодку. Туристы помогли пингвину. Вместе с ними он добрался до безопасного места и после этого уплыл.





ФОТО: pixabay

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