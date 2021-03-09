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Видеофакт: пингвин уплыл от косаток на лодке с туристами в Антарктиде
Источник материала: ОНТ
Во время экскурсии в проливе Герлаха в Антарктиде путешественники стали свидетелями необычный картины – пингвин уплыл от косаток на лодке с туристами,
К судну подплыла группа косаток. Они начали охоту на одинокого пингвина, который попытался запрыгнуть на экскурсионную лодку. Туристы помогли пингвину. Вместе с ними он добрался до безопасного места и после этого уплыл.
ФОТО: pixabay
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Во время экскурсии в проливе Герлаха в Антарктиде путешественники стали свидетелями необычный картины – пингвин уплыл от косаток на лодке с туристами,...
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