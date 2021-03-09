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Продукты долголетия, которые есть у каждого в холодильнике: топ-5

09.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продукты долголетия, которые есть у каждого в холодильнике: топ-5

Специалисты отмечают, что есть продукты, которые особенно хорошо влияют на здоровье. Употребляя их, люди реже страдают сердечно-сосудистыми, а также онкологическими заболеваниями и живут дольше ровесников. О пяти самых полезных продуктах пишет «РИА Новости».

1. Одним из самых полезных фруктов ученые считают яблоки. Как показывают исследования, регулярное употребление яблок предотвращает развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, защищает мозг от старения, увеличивает продолжительность жизни.

2. Листовые овощи — шпинат и различные виды салатов – замедляют старение мозга и улучшают когнитивные функции. Одно такое блюдо в день поможет сохранять память и защитит от деменции.

3. Употребление в пищу моркови увеличивает продолжительность жизни. В ней содержатся каротиноиды, они защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение, развитие диабета и ожирения. Интересно, что во время исследования каротиноиды эффективнее действовали на самок: продолжительность жизни женских особей при их употреблении заметно увеличивалась.

4. Помидоры способствуют восстановлению поврежденных сосудов и артерий, оберегают от развития воспалительных процессов и злокачественных опухолей. Все дело в ликопине, который содержится в томатах. Во время эксперимента исследователи несколько дней давали мышам томатный порошок, богатый ликопином. В результате у тех животных, кто был предрасположен к развитию рака, почти в половине случаев болезнь не началась.

5. Как сообщают ученые из Техасского университета A&M, употребление выдержанных сортов сыра — чеддера, бри и пармезана – способно значительно увеличить продолжительность жизни. Однако есть их нужно нечасто и в меру, иначе эффекта не будет. Дело в том, что в них содержится вещество спермидин, которое снижает артериальное давление, на 40% уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и защищает от возникновения рака печени. 

Фото: Pexels, Pixabay

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