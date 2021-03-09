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«На коже остались следы от зубов, но купальник уцелел». Девушка написала отзыв на товар после нападения акулы

09.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«На коже остались следы от зубов, но купальник уцелел». Девушка написала отзыв на товар после нападения акулы

О необычном отзыве девушки на купальный костюм написал ridus.ru.

Пользовательница Twitter под ником amyleighp всегда часами изучала отзывы перед покупкой новой вещи. Девушка хотела приобрести к пляжному сезону купальник. Очень необычный отзыв, оставленный на сайте бренда, привлек ее внимание. Покупательница слитного черного купальника рассказала об опасном происшествии, которое убедило ее в качестве товара.



Amyleighp впечатлил такой опыт женщины, и она поделилась скриншотами отзыва в Twitter. Ее твитт набрал более 130 тыс. лайков.

Комментаторы были в восторге от такого экстремального отзыва: «Я боюсь акул, поэтому точно куплю этот купальник», «У меня купальник этого бренда. Жду-не дождусь возможности проверить его на акуле», «Считаю, что все отзывы на вещи должны быть именно такими», – писали пользователи Сети.


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О необычном отзыве девушки на купальный костюм написал ridus.ru. Пользовательница Twitter под ником amyleighp всегда часами изучала отзывы перед покупкой новой вещи. Девушка...
 
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