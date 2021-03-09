В России семья утонула, провалившись на автомобиле под лед

Источник материала: ОНТ

По предварительным данным, в Приморском крае (Россия) погибли пять человек, среди них трое детей. Автомобиль с семьей провалился под лед на реке и утонул. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Уточняется, что трагедия произошла возле поселка Тавричанка в Надеждинском районе Приморья. Тела двух человек – матери и сына – водолазы достали из воды.

Прокуратурой организована проверка.

Фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

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