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В России семья утонула, провалившись на автомобиле под лед
Источник материала: ОНТ
По предварительным данным, в Приморском крае (Россия) погибли пять человек, среди них трое детей. Автомобиль с семьей провалился под лед на реке и утонул. Об этом
Уточняется, что трагедия произошла возле поселка Тавричанка в Надеждинском районе Приморья. Тела двух человек – матери и сына – водолазы достали из воды.
Прокуратурой организована проверка.
Фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев
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По предварительным данным, в Приморском крае (Россия) погибли пять человек, среди них трое детей. Автомобиль с семьей провалился под лед на реке и утонул. Об этом...
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