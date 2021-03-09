Рассольник: как вкусно сварить – секреты приготовления

Источник материала: ОНТ

Рассольник – классический суп советской кухни. Его готовили в столовых, кафе, домах отдыха, санаториях. Наваристое первое блюдо на мясном бульоне с солеными огурцами и перловкой и сейчас остается популярным у всех, кто знает толк в настоящих супах. Рассказываем, как легко приготовить классический, ароматный рассольник.

Как готовить: залейте около 600 г мяса 3 л воды, доведите до кипения. 300 г соленых огурцов и одну среднюю луковицу нарежьте мелкими кубиками и положите в кипящий бульон. Промойте 50 г перловой крупы и закиньте в кастрюлю, добавьте 3-4 лавровых листа, 4-5 горошин черного или душистого перца. Закройте крышку, уменьшите огонь и варите примерно 1 час. Затем добавьте одну небольшую, натертую на крупной терке морковь и 4 средних, нарезанных кубиками картофелины. Снова закройте крышку и варите 20 мин.

В конце приготовления посолите по вкусу и добавьте 100 г мелко порезанной зелени укропа и петрушки. Снимите рассольник с огня, накройте крышкой и дайте настояться примерно 1 час.

Подавайте суп порционно со сметаной.

Секреты приготовления:

1. Для рассольника можно брать как маринованные, так и соленые огурцы.

2. В некоторых рецептах маринованные огурцы добавляют в конце приготовления. В этом случае в супе они будут хрустящими.

3. Обычно для рассольника берут говядину на кости, чтобы бульон был наваристым, но можно взять и другое мясо по вкусу – средне жирная свинина, куриные бедра или голени.

4. Лук и морковь для супа можно зажарить на растительном масле, тогда бульон получится более жирным и наваристым.

5. В самом конце приготовления в рассольник можно добавить 1-2 стакана огуречного рассола или маринада. После этого попробуйте суп и досолите, если еще нужно по вкусу.

Фото: gastronom.ru

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