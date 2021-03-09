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Миланский «Интер» добился седьмой подряд победы в чемпионате Италии.
Источник материала: ОНТ
Со счётом 1:0 обыграна «Аталанта». Решающий гол на 54-й минуте провел словацкий защитник Милан Шкриньяр.
«Интер» продолжает лидировать в серии «А», набрав 62 очка.
«Милан» отстает на шесть пунктов. Третьим идёт туринский «Ювентус», в активе которого 52 бала.
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Со счётом 1:0 обыграна «Аталанта». Решающий гол на 54-й минуте провел словацкий защитник Милан Шкриньяр. «Интер» продолжает лидировать в серии «А», набрав 62 очка....
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