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В США готовятся к очередным массовым беспорядкам
Источник материала: ОНТ
В Миннеаполисе начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда. Того самого темнокожего мужчины, гибель которого спровоцировала волну протестов и погромов не только в штатах, но и в Европе.
В городе, где проходят слушания, усилены меры безопасности, улицы патрулируют отряды полиции, а у здания суда дежурят участники движения под названием «Жизни чёрных важны». Они требуют для обвиняемого самого сурового наказания – 40 лет тюрьмы.
Иначе, по словам активистов, Миннесоту вновь охватит огонь. В толпе замечены провокаторы. Но пока серьезных столкновений не было.
Суд присяжных огласит обвинение в конце марта.
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В Миннеаполисе начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда. Того самого темнокожего мужчины, гибель которого спровоцировала...
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