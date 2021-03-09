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КГБ Беларуси располагает информацией о планах по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта

09.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КГБ Беларуси располагает информацией о планах по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта

Комитет государственной безопасности Беларуси фиксирует беспрецедентные планы по дестабилизации ситуации в период 25-27 марта. Об этом после доклада Президенту Александру Лукашенко в беседе с журналистами рассказал председатель КГБ Иван Тертель, информирует БЕЛТА.

При этом председатель КГБ обращает внимание на некоторые моменты.

По словам Тертеля, отмечен рост террористических угроз.

Председатель КГБ заверил, что правоохранители Беларуси имеют достаточно средств и сил для реагирования на угрозы.

Отвечая на вопрос об оценке ситуации в стране, Иван Тертель заявил, что острый период исчерпан – «ситуация стабильная». Вместе с тем председатель КГБ констатировал, что стоящими за заграничными подрывными центрами спецслужбами и определенными политическими кругами предпринимаются попытки возобновить протестную активность в весенний период и дестабилизировать ситуацию в стране.

Председатель КГБ также подтвердил информацию, ранее озвученную Президентом, о задержании группы лиц, у которых изъяли арсеналы с боеприпасами и оружием.

Фото: БЕЛТА

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Комитет государственной безопасности Беларуси фиксирует беспрецедентные планы по дестабилизации ситуации в период 25-27 марта. Об этом после доклада Президенту...
 
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