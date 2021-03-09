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Карлесу Пучдемону грозит экстрадиция в Испанию. Европарламент лишил беглого политика депутатской неприкосновенности

09.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Карлесу Пучдемону грозит экстрадиция в Испанию. Европарламент лишил беглого политика депутатской неприкосновенности

Бывший глава правительства Каталонии лишён депутатской неприкосновенности. Такое решение в отношении Карлеса Пучдемона сегодня принял Европарламент. 

Вместе с Пучдемоном депутатского иммунитета лишены ещё двое его соратников – Тони Комин и Клара Понсати. В Испании они проходят по уголовным делам о незаконном референдуме 2017 года.

После лишения неприкосновенности, вероятно вновь встанет вопрос об экстрадиции Пучдемона и Комина в Испанию. Сейчас они находятся в Бельгии.

А вот Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.

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Бывший глава правительства Каталонии лишён депутатской неприкосновенности. Такое решение в отношении Карлеса Пучдемона сегодня принял Европарламент.  Вместе с...
 
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