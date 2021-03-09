|
Карлесу Пучдемону грозит экстрадиция в Испанию. Европарламент лишил беглого политика депутатской неприкосновенности
Источник материала: ОНТ
Бывший глава правительства Каталонии лишён депутатской неприкосновенности. Такое решение в отношении Карлеса Пучдемона сегодня принял Европарламент.
Вместе с Пучдемоном депутатского иммунитета лишены ещё двое его соратников – Тони Комин и Клара Понсати. В Испании они проходят по уголовным делам о незаконном референдуме 2017 года.
После лишения неприкосновенности, вероятно вновь встанет вопрос об экстрадиции Пучдемона и Комина в Испанию. Сейчас они находятся в Бельгии.
А вот Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карлесу Пучдемону грозит экстрадиция в Испанию. Европарламент лишил беглого политика депутатской неприкосновенности
Бывший глава правительства Каталонии лишён депутатской неприкосновенности. Такое решение в отношении Карлеса Пучдемона сегодня принял Европарламент. Вместе с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)