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Лукашенко принял с докладом главу КГБ
Источник материала: ОНТ
Внешние угрозы и связанные с ними задачи внутри страны – об этом говорили сегодня во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности.
Александр Лукашенко и Иван Тертель обсудили текущую работу КГБ, ситуацию в целом в сфере национальной безопасности и защиты конституционного строя.
По итогам встречи глава ведомства рассказал, что, несмотря на констатируемую стабильность в стране, комитет фиксирует беспрецедентное давление извне. И задача КГБ, которую поставил глава государства, – минимизировать угрозы.
Также Иван Тертель поделился подробностями задержания группы, у которой изъято оружие и взрывчатка. Об этом на минувшей неделе на мотовелозаводе рассказал Президент.
Глава Комитета Госбезопасности добавил: задержанные – профессионалы достаточно высокого уровня, о чём, например, говорит наличие у них средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Более полную информацию КГБ опубликует в ближайшее время.
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Внешние угрозы и связанные с ними задачи внутри страны – об этом говорили сегодня во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Комитета...
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