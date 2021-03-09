Лукашенко принял с докладом главу КГБ

Источник материала: ОНТ

Внешние угрозы и связанные с ними задачи внутри страны – об этом говорили сегодня во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности.

Александр Лукашенко и Иван Тертель обсудили текущую работу КГБ, ситуацию в целом в сфере национальной безопасности и защиты конституционного строя.

По итогам встречи глава ведомства рассказал, что, несмотря на констатируемую стабильность в стране, комитет фиксирует беспрецедентное давление извне. И задача КГБ, которую поставил глава государства, – минимизировать угрозы.

Также Иван Тертель поделился подробностями задержания группы, у которой изъято оружие и взрывчатка. Об этом на минувшей неделе на мотовелозаводе рассказал Президент.

Глава Комитета Госбезопасности добавил: задержанные – профессионалы достаточно высокого уровня, о чём, например, говорит наличие у них средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Более полную информацию КГБ опубликует в ближайшее время.





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