ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко принял с докладом главу КГБ

09.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко принял с докладом главу КГБ

Внешние угрозы и связанные с ними задачи внутри страны – об этом говорили сегодня во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности.

Александр Лукашенко и Иван Тертель обсудили текущую работу КГБ, ситуацию в целом в сфере национальной безопасности и защиты конституционного строя.

 По итогам встречи глава ведомства рассказал, что, несмотря на констатируемую стабильность в стране, комитет фиксирует беспрецедентное давление извне. И задача КГБ, которую поставил глава государства, – минимизировать угрозы.

Также Иван Тертель поделился подробностями задержания группы, у которой изъято оружие и взрывчатка. Об этом на минувшей неделе на мотовелозаводе рассказал Президент.

Глава Комитета Госбезопасности добавил: задержанные – профессионалы достаточно высокого уровня, о чём, например, говорит наличие у них средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Более полную информацию КГБ опубликует в ближайшее время.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешние угрозы и связанные с ними задачи внутри страны – об этом говорили сегодня во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот так март! На этой неделе в Беларуси до -17°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by