ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот так март! На этой неделе в Беларуси до -17°С

09.03.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белгидромет опубликовал прогноз погоды на 10-12 марта - в стране ожидаются серьезные ночные морозы.

10 марта будет облачно с прояснениями и почти без осадков. Прогнозируемая температура ночью — -6..-12°С, по северо-востоку при прояснениях -13..-16°С. Днем будет теплее: от -4°С по северу до +4°С по юго-западу страны. 
 
11 марта также облачно и преимущественно без осадков. Кое-где по стране ожидается гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..-11°С, при прояснениях -12..-17°С, максимальная днем от -5°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны.
 
12 марта по прогнозам синоптиков, в Беларуси будет -1..-8°С ночью, по востоку при прояснениях -9..-12°С, в юго-западных районах 0..+1°С; максимальная днем -2..+5°С, по юго-западу до +7°С.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет опубликовал прогноз погоды на 10-12 марта - в стране ожидаются серьезные ночные морозы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вал продолжается: уже возбуждено более 2,5 тысяч дел против участников мирных протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by