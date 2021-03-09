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Вал продолжается: уже возбуждено более 2,5 тысяч дел против участников мирных протестов
Источник материала: Партизан
Более чем в 800 случаях причастные к "протестным преступлениям" установлены, заявили в МВД.
В Беларуси с августа 2020 года открыто более 2,5 тысячи дел по факту протестов. Такую цифру озвучил в в эфире телеканала "Беларусь-1" заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.
По его словам, дела заводились по статьям о массовых беспорядках, повреждении имущества, хулиганстве, оскорблении, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.
При этом в 70 процентах случаев речь шла о ситуациях, в которых использовался интернет.
"Мы уже более чем в 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестным преступлениям", - подчеркнул Казакевич.
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Более чем в 800 случаях причастные к "протестным преступлениям" установлены, заявили в МВД.
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