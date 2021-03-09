Вал продолжается: уже возбуждено более 2,5 тысяч дел против участников мирных протестов

В Беларуси с августа 2020 года открыто более 2,5 тысячи дел по факту протестов. Такую цифру озвучил в в эфире телеканала "Беларусь-1" заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.





По его словам, дела заводились по статьям о массовых беспорядках, повреждении имущества, хулиганстве, оскорблении, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.





При этом в 70 процентах случаев речь шла о ситуациях, в которых использовался интернет.





"Мы уже более чем в 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестным преступлениям", - подчеркнул Казакевич.