Сработали в плюс: Лукашенко встретился с главой управделами президента Шейманом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Предприятия управделами президента Беларуси за прошлый год сработали в плюс. Об этом Александру Лукашенко доложил руководитель ведомства Виктор Шейман, передает «МИР 24».

В целом прирост составил 150%. Наибольший эффект в сельскохозяйственной сфере. Увеличились объемы в строительной отрасли. Из-за пандемии просел туризм, снизились загрузка подведомственных санаториев и отелей.