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Сработали в плюс: Лукашенко встретился с главой управделами президента Шейманом
09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Предприятия управделами президента Беларуси за прошлый год сработали в плюс. Об этом Александру Лукашенко доложил руководитель ведомства Виктор Шейман, передает «МИР 24».
В целом прирост составил 150%. Наибольший эффект в сельскохозяйственной сфере. Увеличились объемы в строительной отрасли. Из-за пандемии просел туризм, снизились загрузка подведомственных санаториев и отелей.
Также во время встречи Лукашенко и Шейман обсудили
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В целом прирост составил 150%. Наибольший эффект в сельскохозяйственной сфере. Увеличились объемы в строительной отрасли. Из-за пандемии просел туризм.
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