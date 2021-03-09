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Сработали в плюс: Лукашенко встретился с главой управделами президента Шейманом

09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Предприятия управделами президента Беларуси за прошлый год сработали в плюс. Об этом Александру Лукашенко доложил руководитель ведомства Виктор Шейман, передает «МИР 24».

В целом прирост составил 150%. Наибольший эффект в сельскохозяйственной сфере. Увеличились объемы в строительной отрасли. Из-за пандемии просел туризм, снизились загрузка подведомственных санаториев и отелей.

Также во время встречи Лукашенко и Шейман обсудили сотрудничество с африканским континентом. На стадии проработки создание совместных сельскохозяйственных и строительных предприятий.



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В целом прирост составил 150%. Наибольший эффект в сельскохозяйственной сфере. Увеличились объемы в строительной отрасли. Из-за пандемии просел туризм.
 
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